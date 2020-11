Ancora un caso positivo al Covid-19 a Sanza. Il sindaco:”Supereremo questo momento così delicato”

Ancora un caso positivo al Covid-19 a Sanza. Nella giornata di oggi sono tre i casi accertati che portano il totale in pochi giorni a 8, ma si è in attesa di altre conferme di tamponi effettuati nei giorni scorsi da parte dell’Asl.

Dopo i due casi relativi a due donne segnalati in mattinata, l’Asl Salerno ha segnalato un altro caso ed ancora una volta si tratta di una donna.

Al momento, da quanto ricostruito dall’unità di crisi del Comune, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, in sinergia con la struttura sanitaria dell’ASL, i casi accertati non sarebbero collegati ai precedenti.

“Le prossime ore potrebbero riservarci altre novità – ha commentato il sindaco Vittorio Esposito –, dunque sono necessari come non mai la massima attenzione ed il rispetto rigoroso delle norme di contrasto al Covid. Questo nemico, invisibile ed insidioso, può cambiare le sorti di una comunità in un attimo. Esorto i giovani a non andare in giro inutilmente, le famiglie alla massima attenzione. E’ necessario rispettare il distanziamento e usare gli igienizzanti per le mani sempre. Massima attenzione nei locali commerciali, non creare assembramenti di persone. Sono certo che supereremo questo momento così delicato e complesso, lo faremo con l’impegno di tutti. Ai nostri concittadini in convalescenza gli auguri sinceri di pronta guarigione“.

– Paola Federico –