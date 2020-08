Elezioni Amministrative. Una sfida a tre a Sassano tra Domenico Rubino, Giovanni Abbruzzese e Antonio D’Amato

E’ sfida a tre per le prossime Elezioni Amministrative a Sassano. Dopo l’era Pellegrino, durata per due mandati consecutivi, nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre i cittadini saranno chiamati a scegliere tra Domenico Rubino, Giovanni Abbruzzese e Antonio D’Amato.

Rubino, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’ospedale di Polla e di recente Responsabile anche del reparto Covid, ha già ricoperto la carica di Sindaco a Sassano dal 2005 al 2010. La sua lista civica che rievoca l’etimologia del nome del paese, “sasso sano”, si compone di varie anime che negli ultimi decenni hanno preso parte alla vita amministrativa cittadina. Candidati al Consiglio comunale, infatti, ci sono tre consigliere uscenti dell’Amministrazione Pellegrino, Antonio Capuano, Gaetano Spano e Gianfranco Russo (amministratori legati allo storico sindaco Gaetano Arenare), che affronteranno la campagna elettorale in lista insieme a Pio Biancamano, Valter Boccia, Daniele Brando, Vincenzo Cammarano, Gianfranco Cavallone, Domenico Inglese, Arcangela Pizzi, Maria Francesca Romanelli, Nicola Trotta.

La seconda lista, “Sassano PartecipAttiva”, è capeggiata dal commercialista Giovanni Abbruzzese. Da tempo quest’ultimo aveva affermato che avrebbe presentato una sua squadra come risposta al fatto che, per due volte in 15 anni, in Consiglio comunale non vi era stata la presenza dell’opposizione a causa della cosiddetta “lista unica” al voto. Abbruzzese, però, ha annunciato che nei prossimi giorni si riserverà la possibilità di un eventuale ritiro della lista dalla competizione.

E’ l’uscente vicesindaco Antonio D’Amato, invece, a capeggiare la terza lista, “Sassano ancora si può”. Una compagine che, sotto molti aspetti, riprende quella che finora è stata la squadra amministrativa guidata da Tommaso Pellegrino. D’Amato, 38enne ingegnere, affronterà la campagna elettorale con i vecchi compagni di viaggio Gaetana Esposito, Domenico Fornino, Luigi Petrizzo e Mario Trotta. In lista anche Giuseppe Cannavale, Giovanni Pellegrino, Alberto Penna, Loreto Riccio, Francesca Romano, Rosalina Stavola, Roberto Capozzoli e Antonio Molinaro.

– Chiara Di Miele –