“Amico Comune”, nasce a Tito l’app per segnalare problemi al Comune e ricevere tutte le informazioni

E’ nata “Amico Comune”, l’applicazione voluta dall’Amministrazione comunale di Tito con cui i cittadini, oltre a ricevere le informazioni utili, potranno segnalare direttamente al Comune atti di vandalismo, decoro urbano, disagi e tutti gli altri problemi. Si tratta di un’app disponibile per dispositivi Android e iOS, scaricabile gratuitamente dagli store di Google e di Apple, a seconda del sistema operativo utilizzato, oltre che dal sito istituzionale dell’Ente.

“Si tratta di uno strumento – ha sottolineato Graziano Scavone, sindaco di Tito – che serve anche per avvicinare cittadini e Comune. Così la comunità ha a disposizione uno strumento ulteriore per essere informata sulle attività del Comune, ma anche per segnalarci direttamente disagi e problemi, oltre a conoscere le iniziative in programma in città”.

Nell’applicazione è disponibile anche uno spazio riservato alla raccolta differenziata e i dettagli del Piano di Protezione Civile comunale. Predisposta anche una sezione dedicata al turismo con i luoghi di interesse e le strutture ricettive e ricreative. Inoltre i cittadini potranno registrarsi e segnalare direttamente agli uffici atti vandalici, contro il patrimonio, guasti e problemi di ogni genere, con la possibilità di allegare una foto e geo-localizzare la segnalazione. L’utente, dopo la segnalazione, verrà informato dell’iter di risoluzione del problema.

“E’ importante costruire insieme ai cittadini – ha continuato Scavone – meccanismi di partecipazione alla gestione quotidiana del Comune. Si tratta di una app completamente made in Tito, siamo aperti a suggerimenti affinché diventi sempre più uno strumento completo e di facile utilizzo”.

– Claudio Buono –