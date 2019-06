In merito alla vicenda delle ambulanze coinvolte nella manifestazione del 9 giugno scorso a Capaccio Paestum, in occasione dei festeggiamenti per l’elezione del sindaco Franco Alfieri, l’ASL Salerno comunica di aver adottato due provvedimenti di sospensione del rapporto convenzionale in essere per il servizio di trasporto infermi.

Le convenzioni sospese dall’azienda sanitaria di via Nizza riguardano l’Associazione Croce Azzurra P.A. Città di Capaccio e l’Associazione Croce Azzurra P.A. Città di Agropoli. La decisione dell’ASL è stata adottata nelle more della conclusione dell’istruttoria per eventuali successivi provvedimenti.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Francesco Manna, e quelli del NAS di Salerno, diretti dal Maggiore Vincenzo Ferrara, hanno effettuato una serie di controlli nei confronti della “Croce Azzurra”, la onlus che gestisce le ambulanze utilizzate domenica notte per festeggiare l’elezione di Alfieri. I militari hanno visitato sia la sede di Capaccio Paestum che quella di Agropoli controllando le autorizzazioni e le concessioni dell’organizzazione.

Inoltre sono stati identificati e contravvenzionati per uso improprio di segnali acustici i cinque autisti che erano alla guida dei mezzi di soccorso durante i festeggiamenti.

La vicenda che ha visto le ambulanze, di proprietà dell’imprenditore Roberto Squecco, sfilare in corteo per festeggiare il neo eletto primo cittadino ha suscitato da subito una serie di polemiche. Sull’accaduto, raccontato inizialmente dal consigliere regionale Michele Cammarano, sono intervenuti il ministro della Salute, Giulia Grillo, il Movimento 5 Stelle Campania e il senatore Francesco Castiello il quale ha annunciato che presenterà una interrogazione parlamentare.

– Chiara Di Miele –

