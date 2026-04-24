Attimi di paura questa mattina in una zona rurale di Muro Lucano.

Un allevatore del posto di 37 anni stava svolgendo il suo lavoro quando è stato improvvisamente colpito da un toro. Il giovane fortunatamente è riuscito ad allertare i soccorsi, sono così giunti sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza al “San Carlo” di Potenza.

Nonostante le ferite riportate, sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione.