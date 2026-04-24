Domani, sabato 25 aprile, si svolgerà a Salerno la tradizionale cerimonia in occasione dell’81° anniversario della Liberazione coordinata dalla Prefettura.

Il programma prevede la Santa Messa in suffragio ai caduti officiata da Padre Raffaele Bufano e don Alfonso D’Alessio, Cappellano provinciale della Polizia di Stato con la lettura della “Preghiera del Partigiano”. L’appuntamento è alle ore 9 nella chiesa del Sacro Cuore.

A conclusione della Messa in piazza Vittorio Veneto si terranno gli onori ai caduti e la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti e alla lapide del Partigiano Tenente Ugo Stanzione. Ci sarà un momento dedicato alla lettura della “Preghiera della Patria” con un breve saluto da parte delle Autorità, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle Associazioni combattentistiche e d’arma e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Salerno. Il Prefetto, inoltre, consegnerà la medaglia d’oro al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica al Comune di Olevano Sul Tusciano per gli eventi bellici del secondo conflitto mondiale del 14 settembre 1943.

Alle 10.30, presso il Monumento del Marinaio, si svolgerà l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro da parte dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, seguita dalla lettura della “Preghiera del Marinaio”.

Alle ore 11.05, presso il Palazzo della Provincia, il programma prevede la deposizione di una corona d’alloro da parte delle Autorità e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Salerno alla lapide che ricorda le Medaglie d’Oro della Resistenza.

La cerimonia sarà accompagnata da brani eseguiti dall’Associazione Musicale Complesso Strumentale “Lorenzo Rinaldi” Città di Giffoni Valle Piana, diretta dal Maestro Francesco Guida.