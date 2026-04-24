L’utilizzo della realtà virtuale nell’Asl Salerno si va diffondendo sempre di più, rivelando tutta la sua utilità in diversi ambiti di attività.

Una “virtualità” in forte espansione, che partendo dall’attivazione degli Ambulatori Virtuali di Comunità, è passata alla Telemedicina, l’umanizzazione delle cure, alla Teleriabilitazione, la familiarizzazione con gli spazi, fino ad arrivare alla formazione del personale sanitario e tecnico.

In merito all’utilizzo della realtà virtuale nella formazione del personale, due avvenimenti recenti sono arrivati a confermare la bontà delle scelte operate e la lungimiranza della Direzione Strategica, guidata dall’ingegnere Gennaro Sosto, nel ricorrere all’impiego di queste nuove forme di tecnologia.

Il Centro di Simulazione dell’ASL Salerno, situato presso il presidio ospedaliero “S. Maria della Speranza” di Battipaglia, e diretto dal Direttore del Dipartimento Area Critica Fernando Chiumiento, è stato certificato come Centro IRC (Italian Resuscitation Council).

Attraverso la prestigiosa certificazione di caratura nazionale, il Centro potrà adesso erogare i seguenti corsi certificati IRC:

BLSD (Basic Life Support and Defibrillation)

BLSD Pediatrico (PBLSD)

Prehospital Trauma Care Base e Avanzato (PTC Base e Advanced)

Advanced Life Support (ALS)

Newborn Life Support (NLS)

L’Italian Resuscitation Council è la società scientifica italiana di riferimento per la rianimazione cardiopolmonare: è accreditata presso il Ministero della Salute ed è membro ufficiale italiano dell’European Resuscitation Council (ERC). Tutti i corsi IRC seguono fedelmente le raccomandazioni ERC e sono riconosciuti a livello nazionale rappresentando il massimo standard qualitativo disponibile in Italia.

IRC si distingue per l’adozione di un metodo didattico rigoroso e uniforme, basato su evidenze scientifiche internazionali, su un percorso formativo specifico e strutturato per gli istruttori (con requisiti precisi di esperienza, aggiornamento e valutazione continua) e su un sistema di accreditamento e controllo di qualità che garantisce omogeneità e eccellenza in tutta la rete nazionale dei Centri di Formazione. Questo approccio garantisce che la formazione erogata sia sempre aderente alle migliori evidenze e riproducibile con elevati standard di sicurezza ed efficacia.

Come previsto dal Regolamento dei Corsi IRC, è stato individuato come Responsabile del Centro di Formazione per comprovata esperienza e qualifica IRC il Dirigente Medico Anestesista Rianimatore Angelo Fruncillo.

Il prestigioso riconoscimento consente all’ASL Salerno del Direttore Generale Gennaro Sosto di centralizzare e ottimizzare l’offerta formativa nell’ambito della rianimazione, garantendo a tutto il personale sanitario corsi certificati IRC di altissimo livello, rispondendo pienamente alle indicazioni delle Linee Guida ERC 2025, alle Linee Guida nazionali del Ministero della Salute e alle esigenze di aggiornamento continuo del personale, rafforzando la cultura della sicurezza e della gestione del rischio clinico aziendale.

L’ASL Salerno, inoltre, è la prima azienda sanitaria campana a dare il via al nuovo corso di formazione per professionisti sanitari incentrato sull’utilizzo di device di realtà virtuale immersiva. Il progetto, denominato “Gulliver – Vedere l’Invisibile”, nasce con l’obiettivo di rafforzare i corretti comportamenti nella prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria, ponendo un particolare focus ai corretti procedimenti di igienizzazione delle mani.

Attraverso i visori il personale sanitario può visualizzare la colonizzazione batterica sulle mani, sperimentando situazioni cliniche reali in una esperienza immersiva e interattiva negli strati del derma.

Il percorso, iniziato nel mese di aprile, ha coinvolto in un primo momento gli ospedali di Sarno e i DEA di Eboli-Battipaglia-Roccadaspide e Nocera-Pagani-Scafati, e sarà poi esteso al DEA Vallo della Lucania – Agropoli e ai presidi ospedalieri di Sapri e Polla.

La nuova progettualità, promossa dalla vision della Direzione Strategica guidata da Sosto e con il supporto della UOC Risk Management diretta da Anna Bellissimo, pone l’ambizioso obiettivo di integrare le nuove tecnologie ai percorsi formativi, ed è stata riscontrata molto positivamente dagli operatori per la maggiore efficacia rispetto ai percorsi tradizionali e l’ottimizzazione dei tempi di formazione migliorandone al contempo la qualità.

“Il ricorso alla realtà virtuale nelle Aziende Sanitarie Locali – ha dichiarato Sosto – è in rapida crescita, grazie alla sua grande utilità e versatilità in diversi settori. Le nuove tecnologie che essa offre possono fornire nuove ed interessanti prospettive sia per i pazienti che per i professionisti della salute, specie per quanto attiene alla loro formazione”.