Allerta meteo per temperature rigide e neve. Domani scuole chiuse in alcuni comuni

Le condizioni meteorologiche delle ultime ore e l’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile, valevole per 24 ore, per vento forte ed un significativo abbassamento delle temperature anche di 8-10 gradi e conseguenti nevicate e gelate, ha costretto alcuni sindaci a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

Resteranno, dunque, a casa gli alunni delle scuole di Caggiano e di Potenza.

Ricordiamo che l’allerta della Protezione Civile è prevista fino alla mezzanotte di sabato ed è raccomandato agli enti competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi soprattutto in ordine alle sollecitazioni del vento e del mare.

In merito all’anomalia termica è consigliata attenzione alle fasce fragili della popolazione con l’individuazione preventiva di spazi idonei per l’accoglienza dei senza fissa dimora.

– Chiara Di Miele –