Maltempo, neve e gelo. Scuole chiuse in diversi comuni

Sono ritornate questa notte, come da previsione, la neve e le temperature rigide in alcune zone del Vallo di Diano, del Tanagro e della provincia di Potenza che hanno reso necessaria la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in alcuni Comuni.

L’allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile, durerà fino a mezzanotte con un significativo abbassamento delle temperature anche di 8-10 gradi e conseguenti nevicate e gelate.

Le scuole restano chiuse per la giornata di oggi a Caggiano, Teggiano, Satriano di Lucania, Ruoti, Bella, Balvano, Tito, Brienza, Muro Lucano, Picerno e Potenza. Chiuso l’Istituto di Istruzione Superiore di Buccino.

In merito all’anomalia termica è consigliata attenzione alle fasce fragili della popolazione con l’individuazione preventiva di spazi idonei per l’accoglienza dei senza fissa dimora.

– Claudia Monaco –