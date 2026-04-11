Valorizzare territorio e radici. A Caselle in Pittari gli OMCTI del Vallo di Diano presentano il paniere dei prodotti locali
Non un semplice dibattito tecnico, ma un autentico momento di condivisione corale.
L’evento “Progettazione Turistica Integrata”, che si è tenuto a Caselle in Pittari, ha segnato un punto di svolta per la narrazione del Cilento e del Vallo di Diano, dando voce alle persone e alle storie che rendono unici questi luoghi. Il convegno è stato organizzato dai corsisti OMTG – Operatori Marketing Turismo Green, oggi confluiti nel Comitato Frumiendi, un gruppo animato dalla volontà di valorizzare le risorse locali in chiave sostenibile.
Entrambi i percorsi formativi, OMTG e OMCTI, sono coordinati dalla docente e consulente di Nuovi Turismi Fernanda Ruggiero, la cui guida è stata fondamentale nel delineare questa strategia di sviluppo territoriale. Al centro della giornata, tra partecipazione e interesse, sono stati presentati itinerari capaci di trasformarsi in esperienze autentiche attraverso percorsi lenti e immersivi, costruiti tra natura e tradizioni per far vivere il Cilento nella sua essenza più vera.
Tra gli interventi, intensi e significativi, Carlo Palumbo ha emozionato la platea con una poesia dedicata alla terra e alle radici mentre l’entomologo tarantino Valentino Valentini ha aperto uno sguardo nuovo sulla biodiversità, proponendo la nascita di un museo della microfauna come innovativo strumento di scoperta del territorio. È emersa con forza una visione condivisa di un turismo che non si limita a mostrare i luoghi, ma li racconta, li custodisce e li fa vivere partendo dalla comunità e dai saperi tramandati nel tempo.
In questo solco si inserisce il progetto degli OMCTI del Vallo di Diano, che ha eletto Sant’Arsenio a cuore pulsante di un racconto fatto di emozioni autentiche e semplicità, dove i profili solenni degli Alburni fanno da cornice a una comunità che vive nel rispetto delle proprie radici. Da questa identità è nato il paniere dei prodotti locali, racchiuso simbolicamente nel cesto cilentano dell’artista tessitrice Margherita Pica la quale ha saputo recuperare un lino del territorio risalente a oltre 150 anni fa per dar vita a lampade, sciarpe e raffinati runner ispirati alle antiche “banche” per la lievitazione del pane.
Il paniere, presentato dal futuro OMCTI di Sant’Arsenio Gianluigi Casella insieme agli altri corsisti, celebra le eccellenze del Vallo: l’Aglianico delle Cantine Tempere, i salumi sott’olio lavorati dalla Macelleria Pinto, le confetture della Pasticceria Amodeo e i dolci di pasta di mandorle dell’Angolo della Delizia. Il viaggio proposto dagli OMCTI non si ferma però ai confini comunali ma si espande in un itinerario che tocca i borghi limitrofi: dalla luce della cappella di San Pietro al Tanagro, dove si riscoprono i grani antichi dell’Azienda Romaniello, alla spiritualità di Polla con il Santuario di Sant’Antonio e le ceramiche artistiche MaPy. Il percorso attraversa il fascino medievale di Teggiano, tra l’Amaro Teggiano e i sapori della Pasticceria D’Elia, per poi giungere a Sala Consilina, terra di archeologia e formaggi artigianali di Kasanna. Infine, il viaggio culmina a Padula, tra la magnificenza della Certosa di San Lorenzo e le tradizioni culinarie della Tasca Padulese e dei prodotti a km 0 dell’Azienda Demetra, delineando un’idea di viaggio nuova e antica al tempo stesso: un’esperienza da vivere lentamente, dove ogni tappa diventa incontro e ogni luogo si trasforma in memoria viva.