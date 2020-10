Alla Sidel srl di Buonabitacolo finestre nuove a costo zero con l’Ecobonus 110%

Con Sidel srl, azienda di Buonabitacolo, è possibile avere finestre a costo zero.

L’Ecobonus 2020 ha l’obiettivo di sostenere le famiglie e le imprese e di dare una spinta all’economia green. Per questo motivo potrà essere utilizzato per lavori svolti nella prima casa e nei condomini fino al 31 dicembre 2021‬. Il super Ecobonus del 110% cede il credito direttamente all’impresa scelta e si possono ottenere finestre praticamente gratis!

Come funziona?

Questo super Ecobonus 2020 riguardante i lavori volti al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico, ha un credito d’imposta del 110% e la possibilità di cederlo alle imprese che hanno fatto gli inteventi o alle banche. La possibilità, prima destinata solo agli incapienti, con il nuovo decreto verrà data alle famiglie e ai condomini.

Secondo le indicazioni l’Ecobonus al 110% sarà valido sulle spese sostenute a partire dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione si potrà recuperare in 5 rate annuali di pari importo. Ma ci sono altre due opzioni: la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Con il nuovo decreto tutti i contribuenti, quindi, potranno usufruire di uno sconto immediato in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa. Insomma, non bisognerà pagare nulla. L’impresa titolare dei lavori di ristrutturazione potrà, a sua volta, cedere il credito a banche e soggetti terzi per un numero illimitato di volte allo scopo di recuperare immediatamente la liquidità necessaria per coprire i costi.

L’impresa, applicando uno sconto del 100%, anticiperà il costo dei lavori ma riceverà un credito di imposta pari al 110%.

