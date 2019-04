I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, nel quadro dell’intensificazione delle attività, negli ultimi giorni hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti e in materia di uso personale di droghe. Il servizio è stato disposto nell’ambito dei quotidiani compiti svolti dall’Arma tesi a garantire la sicurezza del territorio potentino.

L’operazione ha consentito ai Carabinieri di denunciare una serie di persone in varie località della provincia di Potenza.

A Villa d’Agri un 25enne di Marsicovetere è stato denunciato per lesioni personali colpose e guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, alla guida di un’utilitaria, ha investito due pedoni. I successivi accertamenti sanitari hanno consentito di accertare la sua positività alla cocaina. In seguito a quanto accaduto gli è stata ritirata la patente di guida.

A Ruoti, invece, un 79enne del posto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. All’anziano, coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge, mentre a Satriano di Lucania i militari dell’Arma hanno denunciato un 49enne sorpreso alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di gran lunga superiore rispetto a quello consentito.

A Montemurro un 19enne di Guardia Perticara è stato controllato alla guida di un’auto in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti mediante esami di laboratorio presso la struttura sanitaria e per questo motivo gli è stata ritirata la patente. A Moliterno un 36enne del posto è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’uomo è stato sorpreso alla guida della sua auto in evidente stato di ebbrezza alcolica accertata mediante l’etilometro. Gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sequestrato.

A Brienza un 58enne è stato denunciato per avere guidato l’auto con un tasso alcolico superiore al valore massimo consentito. Anche a quest’ultimo è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo è stato sequestrato. A Marsico Nuovo un 31enne del posto è stato denunciato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida di un veicolo di proprietà del padre in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool. In quest’ultima circostanza la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario.

Inoltre i Carabinieri hanno segnalato alle competenti Prefetture per uso personale di stupefacenti 10 persone residenti a Picerno, Monopoli, Scafati, Senise, Fardella, Sorrento, Potenza, Brienza e Palazzo San Gervasio, sequestrando complessivamente 16 grammi di hashish, marijuana e cocaina.

– Chiara Di Miele –