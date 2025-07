Scontro tra un’auto e una motocicletta ieri sera a Salerno sul Lungomare Tafuri.

Nell’impatto, verificatosi per cause da ricostruire, il conducente dell’auto e il giovane in sella alla moto sono rimasti feriti.

I sanitari del 118 li hanno trasportati all’ospedale “Ruggi” dove sono stati ricoverati. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e fare luce sulla dinamica.