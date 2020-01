Alcolici ai minorenni. I NAS di Salerno denunciano il titolare di un distributore automatico di bevande

I Carabinieri del NAS di Salerno, nel corso di un servizio per contrastare il consumo smodato di alcolici, hanno eseguito un’ispezione in un locale commerciale in cui erano presenti alcuni distributori di generi alimentari ad erogazione automatica riforniti di varie bevande alcoliche.

A questi macchinari era stato disabilitato il sistema di lettura ottico dei documenti che consente di rilevare l’età anagrafica degli utilizzatori.

I milirari hanno notato un minore di 16 anni intento ad acquistare una bottiglia di birra da 500 ml.

Il giovane, a cui è stata impedita la consumazione della bevanda alcolica, è stato affidato alla sorveglianza dei genitori, mentre il titolare dei distributori è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

– Chiara Di Miele –