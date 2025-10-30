L’asse principale del Corso Vittorio Emanuele a Salerno è stato riconsegnato alla fruizione di cittadini, turisti e visitatori.

Dopo un lungo, complesso e faticoso lavoro di riqualificazione urbanistica e ristrutturazione funzionale, che ha interessato anche la rete dei sottoservizi, sarà finalmente possibile godere nella sua interezza della passeggiata pedonale dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Portanova.

I lavori continueranno e nei prossimi giorni saranno completate le rifiniture ed installati anche i restanti elementi di arredo urbano.

Si proseguirà poi per le traverse laterali al termine di Luci d’Artista.