Al via questa sera su Rai 2 “Il Collegio”. Protagonista la giovane Vilma D’Addario di Potenza

Ci sarà anche una 14enne di Potenza, Vilma Maria D’Addario, tra i giovani protagonisti della quarta edizione de “Il Collegio”, il reality show che prenderà il via questa sera su Rai 2 e che durerà per sei puntate.

Dieci ragazzi e dieci ragazze si ritroveranno catapultati in un collegio del 1982, un anno in cui molti dei loro genitori frequentavano la scuola media. Il reality ha come obiettivo quello di far rivivere ai giovani nati negli anni 2000 le vicissitudini scolastiche e sentimentali di oltre un trentennio fa oltre a rispettare regole ferree e la severa disciplina del collegio.

Il reality sarà condotto da Simona Ventura che fungerà anche da voce narrante. Vilma frequenta il quarto Ginnasio al Liceo Classico di Potenza ed è una delle 20 protagoniste selezionate su 22mila aspiranti. Ama la letteratura classica e l’arte e i suoi hobby sono scrivere poesie, recitare, disegnare e cantare.

Quest’ultimo lo coltiva da anni con la sua maestra Angela Covucci della Singing School: “Vilma è un grande talento dalla voce imprendibile, forte e malinconica. Ricorda a tratti – ha dichiarato – l’indimenticabile Billie Holiday”.

“Vilma – ha dichiarato la mamma, Francesca – è un vulcano. Estroversa, solare, adorabile ed enigmatica. Credo che ne vedremo delle belle”.

“Il Collegio” negli anni scorsi è stato ambientato nel 1960, 1961 e 1968, ed è risultato un esperimento televisivo e sociale di successo. I 20 studenti collegiali, che non avranno alcun contatto con il mondo esterno e senza cellulari, vivranno fra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco in Lombardia.

L’appuntamento su Rai 2 è alle ore 21:20 di questa sera.

– Claudio Buono –