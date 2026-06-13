Piano Strategico Cultura e Turismo. Incontro in Comunità Montana a Padula con gli operatori
Si è svolto ieri a Padula un importante incontro del Distretto diffuso del Commercio, area interna Vallo di Diano. Presso la sede della Comunità Montana è stato illustrato agli operatori turistici il contenuto del recente bando della Regione Campania per gli eventi d’attrazione turistica che dovranno tenersi nell’estate 2026.
L’incontro pubblico dedicato al Piano Strategico Cultura e Turismo 2026 della Regione Campania ha rappresentato dunque un focus su “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”. Si tratta di un programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico pensato per promuovere i territori.
Dopo l’introduzione di Amedeo De Maio, presidente del Distretto, ha tenuto ampia relazione Vincenzo Quagliano, coordinatore del Distretto stesso, che ha puntualmente risposto a tutte le richieste di chiarimento da parte degli operatori privati presenti.
Le conclusioni sono state affidate ad Antonio Pagliarulo, vicepresidente della Comunità Montana con delega al Turismo. Pagliarulo ha stimolato gli operatori ad aderire, rassicurandoli di poter contare sul supporto delle strutture della Comunità Montana.