È partita ufficialmente il 1° luglio la campagna antincendio boschivo (AIB) della Comunità Montana Vallo di Diano. In campo 60 operatori tra cui, per la prima volta in assoluto, una donna.

“Per la prima volta registriamo la presenza di una donna – ha commentato Vittorio Esposito, presidente dell’Ente -. Mi preme sottolineare anche l’innovazione di aver assunto questi operai a tempo determinato tramite le società di lavoro interinale: dimostriamo ancora una volta di essere all’avanguardia nel panorama regionale”.

L’attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula che si avvarrà della nuova Piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi.

Il servizio AIB è un presidio fondamentale per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito per 12 ore giornaliere, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 e che conta 12 squadre totali, organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED Padula, con 8 squadre; il NOED San Rufo – Centro Sportivo Meridionale con 4 squadre.

“Il nostro è stato un grande sforzo progettuale e organizzativo – ha concluso il Presidente – e per questo mi preme ringraziare tutta la struttura amministrativa, dai dirigenti Donato Natiello (area Foreste) e Beatrice Simone (area Finanze) a tutti i dipendenti dell’Ente”.

Per segnalare incendi telefonare ai seguenti numeri: 1515, Numero Verde del Ministero dell’Interno 800 016 512, Numero Verde della Comunità Montana Vallo di Diano 0975/778165, 089/335060 – 3079209 S.O.P.I. di Salerno.