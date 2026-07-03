Ancora un furto ai danni di un’attività commerciale ad Agropoli.

Nella piazza centrale della città la notte scorsa è stata presa di mira un’agenzia immobiliare. Ignoti hanno forzato l’ingresso danneggiando la vetrina e sono riusciti a prelevare un computer, delle biciclette custodite all’interno e altri oggetti di arredo.

Questa mattina i proprietari dell’agenzia si sono trovati davanti ai danni e non hanno potuto far altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

Saranno utili le immagini di videosorveglianza per identitificare i responsabili del furto. Nel frattempo, commercianti e cittadini lamentano di sentirsi sotto assedio della delinquenza.