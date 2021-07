Al via iscrizioni al corso gratuito su Aree di accoglienza dedicato a Protezione civile e Terzo settore

Il CERVENE (Centro di riferimento regionale per la prevenzione e gestione delle emergenze), in collaborazione con la Fondazione MIdA di Pertosa e Auletta e il C.Ri.P.A.T., (Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali), propone un percorso formativo gratuito diretto ad accrescere tra i volontari di Protezione civile della Regione Campania le competenze in Igiene, Sicurezza Alimentare e Gestione Animali all’interno di un’area di accoglienza.

Il volontario di Protezione civile rappresenta un attore fondamentale nel garantire attività di prevenzione, gestione e sicurezza individuale e collettiva all’interno delle Comunità e in occasioni di emergenza. È quindi fondamentale che sia preparato con cura, per gli effetti che ogni suo intervento può avere, quando opera all’interno dei campi di accoglienza. Questo vale anche per le disposizioni e le attività che all’interno di un’area di accoglienza sono connesse alla Igiene del campo, alla Sicurezza Alimentare delle cucine e della mensa e alla Gestione di Animali di affezione nelle aree.

Obiettivo del Corso è di fornire nozioni teoriche e pratiche in merito a:

sicurezza alimentare ;

, disinfestazione e derattizzazione; gestione degli animali nelle aree di accoglienza.

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 30 luglio prossimo tramite e-mail all’indirizzo info@cervene.it, compilando il modulo fac-simile in carta semplice. Inoltre, dovrà essere allegata la tessera o il numero di iscrizione all’associazione di Protezione civile o del Terzo settore di cui si fa parte.

Il corso si svolgerà per la parte teorica il 1° e il 15 settembre, il 1° e il 15 ottobre. La sezione dedicata alla pratica sarà organizzata secondo le disponibilità dei partecipanti.

Per scaricare il modulo CLICCA QUI.