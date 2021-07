Al via a Teggiano le iscrizioni per partecipare alle attività del Campo Estivo al Centro Sportivo Meridionale

Il Comune di Teggiano, nell’ambito delle iniziative in favore dei minori programmate con fondi dello Stato pervenuti attraverso la Regione Campania, offre a 60 bambini e ragazzi la possibilità di partecipare a corsi di nuoto ed attività di animazione che si terranno presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo dal 19 luglio al 7 agosto.

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, si svolgeranno attività di animazione comprendenti vari giochi unitamente ad attività di minitennis, minicalcio, minivolley e minibasket dalle ore 10 alle 11. In caso di pioggia le attività verranno svolte all’interno della struttura della piscina, del campo da tennis coperto e dell’area fitness. Dalle ore 11.30 alle ore 12.45 si svolgeranno i corsi di nuoto con suddivisione dei bambini secondo i livelli di capacità natatoria. Il ritorno a casa è previsto a partire dalle ore 13.15/13.30 dal Centro Sportivo. I partecipanti potranno usufruire anche del servizio quotidiano di navetta con prelievo e riaccompagnamento nelle località di Teggiano.

Possono essere ammessi i nati dal 2007 al 2015 iscritti nei registri della popolazione residente o negli elenchi AIRE del Comune. Potranno, inoltre, presentare domanda anche i non residenti i quali saranno ammessi soltanto nel caso in cui non si raggiungano le 60 domande.

La richiesta di partecipazione va presentata da uno dei genitori del bambino su un apposito modello entro e non oltre il 15 luglio all’Ufficio Protocollo. Le domande oltre il termine stabilito saranno escluse. Deve essere allegata una copia del documento di identità in corso di validità del genitore richiedente. L’iniziativa è gratuita e sarà il Comune a farsi carico di tutte le spese

Qualora il numero delle domande dovesse essere superiore a 60, l’ammissione dei bambini verrà effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Se il numero delle domande risulta inferiore a 60, i posti mancanti saranno assegnati ai non residenti che hanno presentato domanda, seguendo l’ordine di protocollo fino al raggiungimento dei posti.

Nel primo giorno di attività i partecipanti hanno l’obbligo di consegnare al personale della segreteria della piscina una “Dichiarazione di attività sportiva ludico – amatoriale” sottoscritta da uno dei genitori. Il modello della domanda ed il Form delle dichiarazioni possono essere ritirati all’Ufficio Protocollo oppure scaricati dall’Albo Pretorio Online nella categoria Atti Amministrativi-Avvisi.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero telefonico 0975-587828.