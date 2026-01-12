Amarezza a Salerno per l’ennesimo furto ai danni di un’attività commerciale.

Ignoti hanno preso di mira un bar in via Pietro Del Pezzo.

“Un’attività onesta, costruita con sacrifici, violata nel silenzio mentre la città dormiva. Non si tratta solo di denaro o danni materiali: è insicurezza, rabbia e stanchezza per chi ogni giorno alza la serranda e prova a lavorare dignitosamente in questa città – è lo sfogo della titolare – questa è una situazione che riguarda tanti commercianti, spesso lasciati soli dopo aver subito furti, vandalismi e intimidazioni”.

L’episodio è stato regolarmente denunciato e le immagini delle telecamere di sicurezza documentano quanto accaduto.

“Nella speranza che le autorità riescano ad identificare il delinquente e che tutto ciò non cada nel solito silenzio lasciando impuniti coloro che non meritano nemmeno un minimo di rispetto. Salerno è anche questo, purtroppo. E far finta di niente non serve più” conclude.