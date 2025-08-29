Si sono svolte in Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania le audizioni relative alla proposta di legge “Disposizioni per l’istituzione, il potenziamento e l’integrazione dei servizi di assistenza psicologica ai pazienti oncologici” presentata dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino insieme ai colleghi Massimiliano Manfredi, Bruna Fiola e Vincenzina Alaia.

“Con questa proposta di legge – ha dichiarato Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale – vogliamo garantire un sostegno concreto e qualificato ai pazienti e alle loro famiglie, integrando l’assistenza psicologica come parte essenziale del percorso di cura oncologico nel segno di una sanità sempre più umana, vicina e completa”.

“Un ringraziamento sentito va agli autorevoli esperti intervenuti – ha aggiunto – che con i loro contributi ci hanno offerto ulteriori spunti per rafforzare il testo della proposta di legge, rendendola ancora più solida ed efficace. Tra gli obiettivi principali della norma vi è quello di rafforzare la Rete Oncologica Campana, un vero fiore all’occhiello della nostra regione, riconosciuto a livello nazionale come modello di eccellenza. L’assistenza psicologica è fondamentale in ogni fase del percorso oncologico: dal momento della diagnosi, quando il paziente e la sua famiglia vivono uno shock emotivo che spesso fa crollare il mondo addosso, fino al periodo delle terapie, siano esse chemioterapiche o chirurgiche, che inevitabilmente hanno un forte impatto psicologico”.

“È scientificamente provato – ha concluso Pellegrino – che chi affronta la malattia con maggiore determinazione e spirito reattivo ha più probabilità di guarigione, oltre a una risposta migliore alle cure, che risultano più efficaci quando si evita di indebolire il sistema immunitario”.