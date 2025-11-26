Coppa Divisione. Lo Sporting Sala Consilina batte 2-6 i pugliesi dell’Alta Futsal e accede agli ottavi
Lo Sporting Sala Consilina dopo aver brindato al primato in classifica non sbaglia neanche l’appuntamento con la Coppa Divisione, giunta ai sedicesimi.
La squadra di Felipe Conde in Puglia, sul parquet dell’Alta Futsal, compagine di serie A2 dove gioca anche l’ex gialloverde Nicolas Petragallo, schierando solo i due stranieri Igor e Diaz vince in modo netto (6- 2) e si assicura il passaggio agli ottavi.
Il team caro ai cugini Detta di fatto chiude la pratica già nella prima frazione quando cala il poker di reti. Ad aprire la serie dopo tre minuti è il pivot partenopeo Attilio Arillo, poi quasi a metà del tempo tocca a Fatiguso firmare il raddoppio e festeggiare il suo compleanno.
Le altre due marcature portano le firme di Igor e di Baroni con le quali si chiude il primo tempo 4-0. Per la cronaca a difendere i pali il tecnico dei salesi schiera Lepre e nel turnover manda in campo due promesse della cantera: Tursi e De Riggi.
Forte dell’ampio vantaggio lo Sporting Sala Consilina abbassa il ritmo e consente alla formazione di casa di creare qualche occasione e in una di queste Lorusso trova la rete dell’1-4. Negli ultimi tre minuti un tocco di mano in area di Igor induce il direttore di gara a concedere il rigore e nell’occasione tra i pali torna Fiuza. Il capitano dell’Alta Futsal Arduo non sbaglia e dimezza lo svantaggio, rendendo avvincente lo scorcio finale del match, ma i gialloverdi tornano a pigiare il piede sull’acceleratore e Arillo (doppietta per lui) e Diaz mettono il sigillo alla contesa che si chiude sul punteggio di 2-6.
Agli ottavi in programma nel gennaio 2026 lo Sporting Sala Consilina giocherà sempre in trasferta con una tra Mola e Castellana, rispettivamente squadre di A2 e B. Intanto venerdì nella 10^ giornata di serie A al Pala San Rufo arriva la Roma.