Paura questa mattina a Teggiano dove si è verificato un incidente.

Per cause da accertare una Fiat 500 X guidata da una donna e un furgone con a bordo un giovane si sono scontrati tra via delle Forbici e via Pozzo. Entrambi i conducenti sono del posto.

Nell’impatto l’auto è uscita fuori strada e la donna è rimasta ferita. Per lei si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che le hanno prestato i primi soccorsi per poi trasportarla in ospedale.

Sul posto presenti la Polizia Municipale di Teggiano e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per le operazioni di viabilità e per i rilievi necessari.

Giunti sul luogo dello scontro anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.