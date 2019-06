“Aiutaci a proteggere le tartarughe marine”.La campagna dell’ENPA Salerno a tutela della Caretta Caretta

E’ una lodevole iniziativa quella messa in campo dall’ENPA Salerno per proteggere le tartarughe marine, in collaborazione con la Regione Campania e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’ENPA ha diffuso delle foto che raffigurano le tracce di tartarughe marine sulla sabbia e consiglia a tutti i bagnanti di riconoscerle camminando sulla spiaggia, perchè probabilmente una mamma di Caretta caretta ha deposto il suo nido.

L’invito ad allertare chi di competenza è rivolto anche a chi dovesse pescare una tartaruga accidentalmente o dovesse trovarla in difficoltà.

Nel caso di un simile avvistamento bisogna allertare la Stazione Zoologica telefonando al numero 334/6424670 oppure allertare la Capitaneria di Porto oppure i volontari dell’ENPA.

– Chiara Di Miele –