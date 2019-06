Drammatico incidente tra Salerno e Baronissi. Perde la vita anestetista 69enne

Un tragico incidente è avvenuto oggi nel tratto stradale tra Salerno e Baronissi.

Per cause in corso di accertamento, una moto con a bordo un 69enne di Pellezzano e un’auto guidata da una donna si sono scontrate.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto constatare solo il decesso dell’uomo. La donna alla guida dell’auto, invece, è stata trasportata presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Presenti, inoltre, le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Il 69enne, Angelino Maucioni, era un anestetista del “Ruggi” e volontario della Croce Bianca.

La Direzione Strategica del “Ruggi” ha disposto che venga allestita la camera ardente nella Cappella dell’ospedale dopo le formalità giudiziarie.

– Claudia Monaco –