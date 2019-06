“Anziché bacchettare i sindaci campani, la Regione si dia una mossa per capire come fronteggiare l’emergenza rifiuti“.

A dirlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, l’onorevole Enzo Fasano in merito all’invito rivolto agli amministratori dal governatore Vincenzo De Luca affinché predispongano soluzioni di emergenza per far fronte allo stop di circa un mese del termovalorizzatore di Acerra.

“Siamo di fronte a un atteggiamento irresponsabile da parte della Regione – dichiara Fasano – che avendo perso quattro anni e non avendo i mezzi e la struttura per governare questa emergenza, pensa di poter scaricare ogni responsabilità sui sindaci. È evidente il fallimento del piano rifiuti messo in campo dal governatore che, ormai alle strette, pensa di poter far ricadere su altri le responsabilità e l’onere di un’emergenza che rischia di avere effetti dannosissimi per i cittadini campani”.

Il governatore De Luca, occorre ricordare, ha rivolto un appello per individuare siti di stoccaggio per i rifiuti per il mese di settembre quando ad Acerra chiuderanno tre linee del termovalorizzatore per manutenzione.

“I Comuni – le parole di De Luca – hanno il dovere di trovare un sito di stoccaggio provvisorio ma sembra che siano tutti distratti”.

“La Regione – ha dichiarato in conclusione Fasano – piuttosto che pensare a iniziative-spot da campagna elettorale, inizi a lavorare concretamente per capire come fronteggiare la situazione”.

– Claudia Monaco –