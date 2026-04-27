Grande partecipazione, entusiasmo e risultati di rilievo per l’ASD Ginnastica e Danza Sport Zone, protagonista nello scorso weekend al Campionato ASI Bronze Cup e Silver Cup, andato in scena a Velletri dal 24 al 26 aprile.

Tre giornate intense di gare hanno visto scendere in pedana numerose ginnaste, dalle più piccole alle più grandi, tutte accomunate da grinta, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Un banco di prova importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano ed emotivo, che ha confermato il percorso di crescita intrapreso dalla società di Sala Consilina.

A guidare il gruppo, con passione e competenza, il tecnico Mariateresa Garofalo, affiancata dal prezioso contributo della coreografa Alessia Ciullo e dell’aspirante tecnico Sara Orlando. Uno staff che, gara dopo gara, sta costruendo un ambiente solido e motivante, capace di valorizzare ogni atleta.

Nella categoria Allieve 1, brillano la prima squadra composta da Maria Freda, Giorgia Imparato, Giusi Trotta e Giulia Valva che ha conquistato la fascia oro al corpo libero e palla e la seconda squadra con Giulia Cava, Antonella Giannattasio e Mariateresa Ippolito che ha ottenuto la fascia oro al corpo libero e palla.

Ottimi piazzamenti anche nelle prove individuali e di coppia: Andrea Marsicano fascia oro al corpo libero, bronzo alla palla; Giulia Ciccarone e Gaia Pucciarelli oro alla palla, argento al corpo libero; Dafne Cozza argento alla palla, bronzo al corpo libero; Mariagabriella Miserendino e Mariafrancesca Intrieri doppio oro tra corpo libero e fune.

Per la categoria Allieve 2: Mariapaola Lobosco oro a corpo libero e fune; Stefania Laneve argento alla palla, bronzo al corpo libero; Rebecca Torricelli doppio argento.

Nel Campionato Silver Cup per il livello LA2 brillano nella categoria Allieve 3 Greta Coppola (3ª corpo libero), Giada De Biase (1ª palla), Giorgia Grosso (2ª corpo libero), Angelica Mele (2ª palla). Nella categoria Allieve 5: Aida Carone (1ª fune e palla), Aurora Cancro (1ª palla, 3ª corpo libero). Nella categoria Junior 1: Grazia Cardiello (1ª palla), Ludovica Finocchi (1ª fune), Morena Giordano (2ª fune). Nella categoria Junior 2 Jasmine Grimaldi (doppio oro).

Nel livello LB1 si sono classificate: Ginevra Finocchi (2ª fune); Martina Stanzione (1ª fune, 2ª cerchio); Flavia Pragliola (3ª clavette); Micaela Fina (2ª cerchio), Paola Pragliola (4ª palla) Federica Lavista (1ª palla, Senior 1).

Infine ieri, nel Campionato Silver Cup, nel livello LC2 si sono distinte Maribel D’Alessandro (doppio oro); Francesca Calabrese (1ª palla e 3ª clavette); Federica Trotta (2ª palla e cerchio); Gaia Carone (2ª clavette); Alessia Ramunno (2ª nastro); Francesca Stanzione (1ª palla, 3ª cerchio).

Nel livello LD spicca Mariasole Nola (2ª cerchio, 3ª clavette)

“Al di là dei numeri – fa sapere Garofalo – ciò che emerge con forza è la crescita complessiva del gruppo. Le ginnaste hanno affrontato ogni esercizio con determinazione, mostrando miglioramenti tecnici ma anche una maggiore consapevolezza emotiva nella gestione della gara”.

Per lo staff della Sport Zone questo weekend rappresenta un ulteriore tassello di un percorso costruito con impegno quotidiano, passione e spirito di squadra. Le soddisfazioni ottenute sono il riflesso di un lavoro costante che coinvolge atlete, tecnici e famiglie.

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