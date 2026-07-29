Nella serata di ieri la Caserma Tofano di Nocera Inferiore ha fatto da sfondo alla penultima serata della IV edizione del Nocera Jazz Festival 2026, rassegna organizzata dal Comune di Nocera Inferiore in sinergia con l’Associazione Sofy Music e altri partner.

Negli ultimi anni, l’iniziativa si è affermata tra gli appuntamenti culturali e musicali più prestigiosi della Campania.

L’ospite della penultima serata, la straordinaria artista Noa, voce della colonna sonora de “La Vita è bella”, è stata introdotta da un momento di confronto istituzionale nel quale la giornalista Valeria Saggese ha coordinato gli interventi del Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio e del Direttore Generale della Banca Monte Pruno, partner dell’evento, Cono Federico, il quale ha ribadito ancora una volta la mission principale dell’istituto di credito.

“La nostra presenza al Nocera Jazz Festival testimonia una scelta ben precisa: investire nel territorio di Nocera Inferiore e dell’Agro nocerino-sarnese, un’area dinamica e strategica che rappresenta un autentico cuore pulsante dell’economia campana. Dopo l’apertura della nostra filiale, avvenuta a febbraio, abbiamo voluto essere presenti anche attraverso iniziative come questa perché crediamo che una banca che desidera essere un punto di riferimento per la comunità debba contribuire non solo allo sviluppo economico, ma anche alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera”.

La rassegna ha rappresentato, infatti, la prima occasione in cui la Monte Pruno ha sostenuto un’iniziativa culturale nella Città di Nocera Inferiore ed è stato scelto proprio per trasmettere nel modo migliore alla comunità nocerina la volontà di rivestire un ruolo sempre più centrale nel territorio, contribuendone alla crescita e allo sviluppo.

Il tutto è confermato anche dalla vicinanza espressa nei confronti del Comune, mettendo in luce la capacità della Banca di costruire relazioni con gli enti più importanti del territorio.

Presenti, per la BCC Monte Pruno, insieme al Direttore Generale Cono Federico, il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea ed il Responsabile Area Territoriale Irno-Salerno Michele Pierri.