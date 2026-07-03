Controlli serrati nel territorio di Eboli da parte della Polizia Municipale. Nell’ultima settimana gli agenti, diretti dal Comandante De Sanctis, hanno effettuato controlli coordinati con i Carabinieri a Santa Cecilia e Campolongo, mirati alla prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio, prostituzione e immigrazione clandestina.

Sono state controllate e identificate 32 persone, di cui tre con ordine di espulsione pendente, perciò sono state avviate le procedure per il rimpatrio.

Gli agenti hanno intercettato e denunciato due persone, già note alle Forze dell’Ordine, coinvolte in una rissa. La Municipale, inoltre, ha sanzionato e allontanato tre prostitute in attività sulla litoranea e per loro è stato disposto il DASPO.

Continuano i controlli attraverso le fototrappole che hanno prodotto ancora decine di sanzioni per chi deturpa la città. In questa ottica è stato attivato il servizio di accordo con il Corpo Ecoforestale Nazionale – Sezione di Eboli per un controllo ambientale sperimentale.

Saranno predisposte, a breve, anche le verifiche di bici elettriche e monopattini come da disposizioni ministeriali e adeguamento al Codice della Strada riguardante il contrassegno e l’assicurazione.