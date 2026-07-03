Eboli: allontanate tre prostitute e denunciate due persone coinvolte in una rissa
Controlli serrati nel territorio di Eboli da parte della Polizia Municipale. Nell’ultima settimana gli agenti, diretti dal Comandante De Sanctis, hanno effettuato controlli coordinati con i Carabinieri a Santa Cecilia e Campolongo, mirati alla prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio, prostituzione e immigrazione clandestina.
Sono state controllate e identificate 32 persone, di cui tre con ordine di espulsione pendente, perciò sono state avviate le procedure per il rimpatrio.
Gli agenti hanno intercettato e denunciato due persone, già note alle Forze dell’Ordine, coinvolte in una rissa. La Municipale, inoltre, ha sanzionato e allontanato tre prostitute in attività sulla litoranea e per loro è stato disposto il DASPO.
Continuano i controlli attraverso le fototrappole che hanno prodotto ancora decine di sanzioni per chi deturpa la città. In questa ottica è stato attivato il servizio di accordo con il Corpo Ecoforestale Nazionale – Sezione di Eboli per un controllo ambientale sperimentale.
Saranno predisposte, a breve, anche le verifiche di bici elettriche e monopattini come da disposizioni ministeriali e adeguamento al Codice della Strada riguardante il contrassegno e l’assicurazione.