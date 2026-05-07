Tutte le mamme, per celebrare la loro Festa, domenica 10 maggio avranno una giornata a loro dedicata, organizzata dalla UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il reparto resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con ingresso libero e alle ore 10.30 la Direzione Medica di Presidio, in collaborazione con l’Associazione Volontari Ospedalieri onlus Salerno, sarà lieta di consegnare “Il Libro dei Sogni” che resterà a disposizione delle famiglie per poter raccontare al suo interno, le storie vissute, le ansie, le speranze, l’attesa dei loro bambini e le gioie che solo una nascita può causare.

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, le ostetriche del reparto saranno a disposizione per consulenze sull’allattamento previa prenotazione alla seguente mail urp@sangiovannieruggi.it