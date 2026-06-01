Ha preso il via questa mattina il presidio permanente per chiedere la riapertura dell’Ospedale di Agropoli.

Con una bara simbolica e sopra esposto “non possono esistere i doveri senza godere dei diritti” e ancora “non vogliamo morire senza le cure necessarie” i membri del Comitato civico “Obiettivo Ospedale” si sono dati appuntamento davanti ai cancelli del nosocomio per manifestare il loro dissenso verso “una politica sorda”, per mentenere alta l’attenzione sul tema cruciale e per avere un dialogo con le istituzioni regionali e locali.

Inoltre come segno di protesta i cittadini stanno deponendo all’interno della bara le loro tessere elettorali.

I cittadini cilentani lamentano anche il progressivo depotenziamento dei servizi sanitari.