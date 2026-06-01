Domani martedì 2 giugno si celebrerà l’80° anniversario della nascita della Repubblica. La tradizionale cerimonia si terrà alle ore 10.30 presso Piazza della Libertà a Salerno.

In occasione dell’alzabandiera solenne che aprirà la manifestazione, il Comando Vigili del Fuoco di Salerno effettuerà la calata e lo srotolamento della bandiera Tricolore sulla facciata della torre della Prefettura, dalla parte del lungomare, dove resterà tutta la giornata come omaggio alla Repubblica.

“Questa Festa continua ad offrire un’opportunità per soffermarci a ricordare e riflettere sulla nostra storia con uno sguardo rivolto al futuro e rievoca valori di libertà, democrazia e uguaglianza e contribuisce a mantenere vivi i principi di unità, solidarietà e condivisa responsabilità espressi dalla Carta Costituzionale” fanno sapere dalla Prefettura.

La manifestazione sarà allietata dalla presenza del maestro Daniele Gibboni al violino, che dedicherà alla Repubblica una rivisitazione del brano “Buon compleanno”, e dell’orchestra di fiati del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, diretti dal maestro Pasquale Occhinegro.

Al termine delle celebrazioni, il Prefetto consegnerà le onorificenze “al merito della Repubblica italiana” concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia.

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:

BATTIPAGLIA

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Gerardo Festa

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Walter Marano

BELLIZZI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Clemente Greco

CASTELNUOVO CILENTO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Liborio Manno

PONTECAGNANO FAIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni Francesco Ferro

SAN GIOVANNI A PIRO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio Solazzo

SAN GREGORIO MAGNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Angela Delli Santi

TORRE ORSAIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carlo Savino

SALERNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filippo Melchiorre

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi D’Altorio

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Enrico Cesolini

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Concita De Luca

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale Melillo

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Ornella Pellegrino