Ancora un innesto di spessore per la Gelbison.

La società rossoblù comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Facundo Cascio, fantasista argentino di 28 anni, in arrivo dal Chieti, club nel quale era approdato dopo due anni a Isernia.

Nei due anni trascorsi con la maglia dell’Isernia, Cascio ha collezionato oltre 100 presenze, contribuendo alla vittoria del campionato di Eccellenza 2023/2024. Nella successiva stagione in Serie D ha indossato la fascia da capitano, mettendo a segno 10 reti.

La sua carriera in Italia è iniziata in Puglia, con le esperienze a Gallipoli, Otranto e Castellaneta. Giocatore duttile e di grande qualità, può agire da seconda punta, trequartista o mezzala offensiva, grazie alle sue spiccate doti tecniche.

La società accoglie Facundo Cascio con entusiasmo, certa che il suo talento e la sua versatilità possano rappresentare un valore aggiunto per la nuova stagione rossoblù.