Fa rifornimento all’auto ad Agropoli e si dà alla fuga senza pagare dopo aver esibito un documento e una carta di credito presumibilmente falsi.

E’ successo ieri pomeriggio quando gli agenti della Polizia Municipale, appresa la notizia, si sono messi alla ricerca dell’auto.

Inserita la targa nella black list del sistema Targa System, l’auto risultava aver effettuato diversi passaggi ripresi dai varchi elettronici presenti sul territorio comunale, in particolare nella zona sud. La pattuglia è riuscita ad intercettare l’auto sulla SS18 e, dopo un breve inseguimento, è riuscita a bloccarla all’altezza di Agropoli Nord.

Vistosi alle strette il conducente, un uomo tra i 45 e i 50 anni, ha effettuato una manovra repentina e pericolosa per sottrarsi all’identificazione creando pericolo, intanto ha ripreso la fuga in direzione Salerno.

Il personale della Polizia locale ha ripreso l’inseguimento dell’auto, ma la pioggia unita alle condizioni del traffico hanno agevolato il fuggiasco a dileguarsi.

Gli agenti della Municipale hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e di Eboli per le ricerche nei territori di competenza. Inoltre, la Polizia locale provvederà ad inoltrare informativa di reato alla competente Autorità giudiziaria di Vallo della Lucania.

“Confidando che il truffatore possa essere presto intercettato e fermato – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – invito tutti a prestare la massima attenzione perché potrebbe riprovare a fare nuovi reati. Ancora un caso in cui emerge l’importanza e la valenza dei sistemi Targa System in grado di rilevare e segnalare l’auto rubata in tempi rapidissimi”.