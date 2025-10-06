Mucca bloccata dal fango nella diga del Pertusillo a Grumento Nova. Salvata dai Vigili del Fuoco
Ieri il Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza ha recuperato una mucca bloccata nel fango fino al collo a circa 50/60 m dalla riva della diga del Pertusillo nel comune di Grumento Nova.
I pompieri hanno soccorso l’animale adottando tecniche di soccorso in ambito fluviale.
Arrivati sul posto con due gommoni si è provveduto ad imbracare il bovino ed a trainarlo sulla sponda dove lo attendevano il proprietario e il veterinario.
L’intervento, condotto senza l’ausilio di mezzi aerei a causa di avverse condizioni meteo, è stato portato a termine con successo da una squadra speleo alpino fluviale proveniente da Potenza, una squadra da Villa d’Agri e una squadra di vigili volontari da San Chirico.