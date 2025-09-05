Entrano in un’abitazione a Salerno e mettono a segno un furto, ma durante la fuga abbandonano parte del bottino.

E’ successo nelle scorse sere quando una banda di ladri ha agito nei pressi dello stadio Arechi. Ad entrare in azione sarebbero stati almeno in quattro: sono entrati nell’appartamento da una finestra e si sono diretti alla cassaforte, che sono riusciti a forzare.

I ladri sono riusciti a scappare con un bottino di diverse migliaia di euro in contanti e armi, ma quando sono scappati, a causa del sistema di allarme che è improvvisamente scattato, hanno abbandonato diversi fucili.

A ritrovarli sono stati gli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto. Immediatamente sono state avviate le indagini del caso per risalire ai responsabili del furto.