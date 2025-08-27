La Gelbison ha acquisito a titolo temporaneo dal Lecce le prestazioni sportive di Brusdeilins Bilal Taha, attaccante esterno classe 2006.

Taha è un’ala sinistra di prospettiva che ha già maturato esperienze importanti nel settore giovanile di club tedeschi di primo piano, tra cui Hertha BSC e Schalke 04, prima di approdare al Lecce, dove ha militato nella formazione Primavera 1.

Il suo percorso calcistico è iniziato nello Zehlendorf, proseguito nel Viktoria Berlin, quindi nelle formazioni Under 19 di Schalke 04 e Hertha BSC, fino al trasferimento al Lecce nella stagione scorsa.

La società rossoblù dà il benvenuto a Brusdeilins Bilal Taha e gli augura le migliori fortune personali e professionali con la maglia della Gelbison.