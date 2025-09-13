Agli Istituti Athena di Teggiano ultimi posti disponibili per il corso di Operatore Amministrativo Contabile
Agli Istituti Athena a Teggiano è in partenza una nuova edizione del corso gratuito per Operatore Amministrativo Contabile finanziato dal Programma GOL della Regione Campania.
Cogli l’occasione di formarti senza costi e ottenere 1,5 punti validi in graduatoria ATA.
Un’opportunità concreta per entrare nel mondo del lavoro pubblico, con competenze spendibili in scuole, enti locali, segreterie e uffici amministrativi.
Con il nostro corso:
- Formazione totalmente gratuita
- Certificazione riconosciuta con 1,5 punti ATA
- Competenze in contabilità, gestione documentale e segreteria
- Possibilità di sbocchi occupazionali reali
Non aspettare! Gli ultimi posti stanno per esaurirsi.
Contattaci subito per iscriverti al 327/9149046.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –