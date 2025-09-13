Solidarietà al popolo del Libano. Con questa intenzione una delegazione di associazione campane ha inviato al Sud del Paese africano forniture sanitarie e scolastiche.

Nei giorni scorsi il materiale è arrivato a destinazione ed è stato accolto con una cerimonia presso il Dipartimento di Sanità Militare libanese. Nel corso dell’evento, è giunto il ringraziamento da parte libanese per il supporto offerto dall’Italia a sostegno del mantenimento della sicurezza e della stabilità del Paese.

L’Italia contribuisce alla stabilizzazione del Libano nel rispetto della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU attraverso il suo impegno nell’ambito della missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), comandata dal giugno scorso dal Generale di Divisione Diodato Abagnara, originario di Salerno e che garantisce continuo supporto alle attività a favore della popolazione civile libanese.

Sono numerose le associazioni che da tutta Italia si sono unite per aiutare i meno fortunati. Tra queste spicca l’associazione campana Ampio Raggio Odv, presieduta dal militare dell’esercito Antonio Pio Autorino, che opera in stretta sinergia con il Coordinamento Operativo Nazionale Interforze Tutela Ambientale (C.O.N.I.T.A.) ed altri enti.

Un esempio più che mai significativo dell’efficacia del lavoro di squadra tra missione militare ed enti e organizzazioni di volontariato che lavorano tutti assieme per un unico obiettivo e che godono della stima delle autorità libanesi e della popolazione locale.