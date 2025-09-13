Mobilità sostenibile a Caggiano. Al via i lavori per l’installazione di tre nuove stazioni di ricarica elettrica
Caggiano diventa ancora più attenta all’ambiente grazie all’installazione di tre nuove stazioni di ricarica elettrica.
L’Amministrazione guidata da Modesto Lamattina ha annunciato che la prossima settimana prenderanno il via i lavori da parte di Enel X, in collaborazione con il Comune.
“Un altro passo concreto verso la mobilità sostenibile e un futuro più rispettoso dell’ambiente” il commento dell’Ente.
Le nuove stazioni, con 6 posti auto disponibili, andranno ad affiancare le 2 stazioni già attive sul territorio comunale, rafforzando la rete di ricarica a disposizione di cittadini e turisti.
Le 3 nuove postazioni saranno collocate in punti strategici: Viale Principe di Napoli – area ingresso Cimitero, Via San Sebastiano – parcheggio ex Mercato coperto, Località Mattina – parcheggio strada parallela SS19ter.
“Un servizio che non solo migliora la qualità della vita dei residenti, ma rappresenta anche un valore aggiunto per i visitatori e i turisti che scelgono di scoprire e vivere Caggiano, potendo contare su infrastrutture moderne e sostenibili” affermano gli amministratori.