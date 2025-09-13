Caggiano diventa ancora più attenta all’ambiente grazie all’installazione di tre nuove stazioni di ricarica elettrica.

L’Amministrazione guidata da Modesto Lamattina ha annunciato che la prossima settimana prenderanno il via i lavori da parte di Enel X, in collaborazione con il Comune.

“Un altro passo concreto verso la mobilità sostenibile e un futuro più rispettoso dell’ambiente” il commento dell’Ente.

Le nuove stazioni, con 6 posti auto disponibili, andranno ad affiancare le 2 stazioni già attive sul territorio comunale, rafforzando la rete di ricarica a disposizione di cittadini e turisti.

Le 3 nuove postazioni saranno collocate in punti strategici: Viale Principe di Napoli – area ingresso Cimitero, Via San Sebastiano – parcheggio ex Mercato coperto, Località Mattina – parcheggio strada parallela SS19ter.

“Un servizio che non solo migliora la qualità della vita dei residenti, ma rappresenta anche un valore aggiunto per i visitatori e i turisti che scelgono di scoprire e vivere Caggiano, potendo contare su infrastrutture moderne e sostenibili” affermano gli amministratori.