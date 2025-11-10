Si è svolto nei giorni scorsi a Padula il terzo corso di formazione per i funzionari della Pubblica Amministrazione organizzato dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

Nell’ambito del macro argomento sulle novità del Codice dei Contratti, questa volta si è parlato di Forme di partecipazione pluricollettiva e pluricomposta.

A relazionare, come nelle due precedenti occasioni, l’avvocato e docente UniSa Francesco Armentante. A presiedere il tavolo Gaetano Spano, assessore alla Comunità Montana Vallo di Diano. “Abbiamo voluto organizzare un percorso di più incontri, non solo per aggiornare gli operatori del settore, ma soprattutto per creare momenti di confronto e crescita comune tra amministratori, tecnici e professionisti del territorio” ha affermato nella sua introduzione.

“Crediamo molto nella formazione continua, perché una Pubblica Amministrazione moderna e trasparente si costruisce solo con la conoscenza e la collaborazione – ha continuato Spano -. Ringrazio il professor Armenante per la sua presenza e per la disponibilità a condividere la sua competenza e la sua esperienza accademica e professionale. E grazie anche al Segretario Generale Lucio Pisano per il lavoro di coordinamento che rende possibile questo ciclo formativo e naturalmente a tutti voi che avete scelto di partecipare”.

Altri incontri sono previsti da qui alla fine 2025, come certifica lo stesso assessore Spano: “Continueremo a promuovere occasioni come questa, convinti che la formazione sia uno strumento concreto per rendere le nostre istituzioni sempre più efficienti e vicine alle esigenze del territorio. Concludo ribadendo l’impegno nel sostenere iniziative di formazione e di crescita condivisa. Solo attraverso la conoscenza e la collaborazione possiamo costruire un territorio più forte, più competente e più unito”.