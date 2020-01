Aggressione al “Ruggi” di Salerno. Solidarietà dalla politica, annunciate interrogazioni parlamentari

Reazioni dal mondo della politica dopo l’episodio di violenza che si è verificato questa mattina presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Un extracomunitario in attesa, in codice verde, ha cominciato a dare in escandescenza. I sanitari presenti hanno immediatamente cercato di calmarlo ma l’uomo urlando si è diretto nel bagno ripetendo “Allah akbar” spaventando medici e pazienti presenti. Nel tentativo di calmarlo, due vigilanti sono rimasti feriti.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro degli Interni Luciana Lamorgese dopo l’ennesimo episodio di violenza verificatosi, questa mattina, all’interno del pronto soccorso di Salerno”.

Lo annuncia il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

“Non vorrei – spiega Cirielli – che fosse sfuggita di mano la situazione relativa al controllo degli immigrati irregolari presenti in provincia di Salerno. Inoltre vorrei sapere dal ministro se si sta procedendo con le espulsioni degli stranieri che si trovano illegalmente nel territorio provinciale. E cosa si intende fare per garantire la sicurezza dei pronti soccorso degli ospedali italiani che, ormai, sono sempre più in balìa di aggressioni da parte di balordi e clandestini”.

Parole di solidarietà arrivano dal neo segretario provinciale della Lega Nicholas Esposito: “Se questa è l’integrazione che vuole la sinistra – dichiara – allora c’è davvero di che essere preoccupati. Dobbiamo proteggerci da questi esaltati per tutelare chi lavora per la nostra sicurezza. L’extracomunitario dovrebbe immediatamente essere espulso dall’Italia senza ‘se’ e senza ‘ma’” .

“L’increscioso episodio di violenza verificatosi questa mattina – le parole di Gigi Casciello, deputato di Forza Italia – è solo l’ultimo di un’inquietante e allarmante escalation che coinvolge ospedali in tutto il Paese. Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Lamorgese, e al ministro della Sanità, Speranza, per chiedere cosa intenda fare questo Governo per garantire la sicurezza dei medici e del personale ospedaliero”.

– Claudia Monaco –

