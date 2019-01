Aggredisce una ragazza e le ruba il cellulare a Battipaglia. Denunciato 18enne di origine straniera

Aggredisce e strattona una ragazza per rubarle lo smartphone che ha tra le mani ma viene fermato e denunciato dalla Polizia.

È quanto accaduto a Battipaglia dove un 18enne di origine straniera ha aggredito una 14enne in Via Rosa Jemma per poi portarle via il cellulare.

I poliziotti, come riporta il quotidiano “Il Mattino”, hanno raggiunto e soccorso la ragazza a seguito dell’allarme dato da alcuni passanti e poco dopo hanno bloccato il ladro.

La ragazza è stata accompagnata presso l’ospedale di Battipaglia dove è stata medicata e giudicata guaribile in 15 giorni.

Il 18enne, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.

– Claudia Monaco –