Festival Teatrale Santarsenese. La Compagnia”Le voci di dentro” porta in scena “Ditegli sempre di si”

Si è tenuta ieri l’undicesima serata della 7^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese” con il divertimento della Compagnia Teatrale ” Le voci di dentro” di Salerno che ha portato in scena “Ditegli sempre di si” di Eduardo De Filippo e con la regia Gioacchino Reggiani.

La commedia parlava di Michele Murri che ritorna dopo un anno dal manicomio dove era stato rinchiuso per le sue stranezze (atavismo). Viene accolto con gioia dalla sorella Teresina, con la speranza che sia guarito. Michele ha difficoltà a reinserirsi nella società. Durante il periodo della cura ha elaborato un codice comportamentale e linguistico che non trova nella società. Michele è per un linguaggio semplice, schietto, senza metafore o sottintesi. Per questo incomincia a sospettare di tutti, stenta a riconoscerli. Il malato non è lui, sono gli altri che si complicano la vita. Il malato è Luigi Strada, il suo alter ego.

La Compagnia Teatrale “Le voci di dentro” ha partecipato al Festival in sostituzione alla Compagnia Teatrale “Giano Teatro” di Nova Siri che per problemi tecnici non si è potuta esibire così come da cartellone.

Una serata che si è tenuta nel ricordo del grande drammaturgo Eduardo De Filippo.

– Claudia Monaco –