Ha aggredito un uomo al collo sul lungomare Trieste a Salerno, facendolo cadere a terra per poi rubargli il borsello contenente 250 euro e alcune carte di credito.

A seguito delle indagini avviate dai Carabinieri il responsabile dei fatti accaduti lo scorso 17 agosto è stato individuato e arrestato.

Infatti, i militari della Stazione di Salerno Duomo hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa su richiesta della Procura della Repubblica a carico dell’uomo indagato per rapina.

Il provvedimento è suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle ulteriori fasi del procedimento.