Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, con l’ausilio della Polizia Municipale di Battipaglia, ha effettuato un servizio straordinario di controllo sul territorio cittadino finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni legate all’uso di biciclette elettriche e monopattini.

Durante l’attività, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della Polizia Stradale di Salerno hanno sequestrato 5 velocipedi per accertamenti tecnici, poiché sospettati di modifiche che ne aumentavano la potenza oltre i limiti consentiti dalla legge. Inoltre, diversi conducenti di monopattini elettrici sono stati sanzionati perché non indossavano il casco.

Negli ultimi mesi si è registrato un forte incremento nell’utilizzo di mezzi elettrici leggeri, spesso accompagnato da comportamenti imprudenti o da modifiche non consentite. Tali condotte, che trasformano le biciclette a pedalata assistita in veri e propri ciclomotori, aumentano in modo esponenziale il rischio di incidenti a causa della pericolosità che deriva dalla mancanza di sistemi di protezione e di frenata adeguati alle elevate velocità raggiunte proprio grazie alle modifiche tecniche e a motori più potenti del consentito, spesso con gravi conseguenze per gli stessi conducenti.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato per la tutela della sicurezza stradale e la sensibilizzazione dei cittadini a un uso corretto e responsabile dei veicoli elettrici.