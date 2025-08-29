Il maltempo che si è abbattuto oggi sulla città di Potenza ha determinato vari disagi, tra cui il crollo di diversi alberi e danni alle reti viarie.

Come ha reso noto l’assessore Francesco Giuzio, le violente precipitazioni di oggi pomeriggio hanno determinato lo scollamento del manto stradale all’intersezione tra via Del Gallitello e la rotonda di viale dell’UNICEF, nei pressi della Stazione FAL.

Pertanto il traffico in provenienza dal nodo complesso (Potenza ovest e Gallitello) e in direzione Viale dell’UNICEF – via Vaccaro è deviato nella Galleria Unità d’Italia.

Contemporaneamente, a causa della forte bomba d’acqua che si è verificata nel pomeriggio, una donna del posto è rimasta bloccata in auto in un sottopasso allagato.

La malcapitata non riusciva ad aprire gli sportelli della vettura, così sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia che ha forzato la portiera mettendo in salvo la donna, visibilmente spaventata per l’accaduto.