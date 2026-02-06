L’Arma dei Carabinieri continua nel salernitano ad incontrare sempre più spesso gli studenti, soprattutto adolescenti, per tenere delle singolari lezioni di legalità.

Nello specifico, questa mattina il Comandante della Stazione di Campagna, Maresciallo Capo Fabio Pignatiello, ha dialogato con circa 90 studenti dell’Istituto Superiore cittadino.

A lezione con il rappresentante dell’Arma c’erano 6 classi che hanno avuto modo di approfondire alcuni aspetti della cronaca più recente legata ad episodi di devianza giovanile, tra cui l’omicidio di un giovanissimo a La Spezia per mano di un compagno di scuola e la lite finita a coltellate tra due 16enni a Salerno, sempre a poca distanza dalla scuola.

Il Comandante Pignatiello ha messo in guardia i ragazzi dai rischi che si corrono quando si decide di intraprendere strade violente e pericolose, tra cui quella della droga, e delle conseguenze sia penali che amministrative in cui anche i giovani possono incappare.

Uno sguardo anche all’utilizzo improprio dei telefoni cellulari e dei social network, da cui spesso prende origine il cyberbullismo, e alla violenza domestica.

Infine è stato messo l’accento su quanto sia importante studiare, a maggior ragione in un contesto sociale in cui i più giovani potrebbero farsi attrarre da fenomeni di illegalità o aggressività.